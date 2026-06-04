Bastogi, Cda prende atto delle dimissioni del ceo e delibera nuovo assetto delle cariche sociali

(Teleborsa) - Bastogi rende noto che, in data odierna, l’amministratore delegato Andrea Raschi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore delegato e di consigliere di amministrazione della società, in conseguenza della sua nomina ad amministratore delegato della controllata Brioschi Sviluppo Immobiliare .



Il consiglio di amministrazione di Bastogi, riunitosi in data odierna, nel prendere atto delle dimissioni di Andrea Raschi, al fine di assicurare la continuità gestionale e il tempestivo ripristino del pieno assetto di governance della società, - si legge in una nota - ha accolto le contestuali dimissioni di Marco Cabassi dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e ha deliberato di nominare Giulio Ferrari, già vice presidente, quale presidente del consiglio di amministrazione, nonché Marco Cabassi quale amministratore delegato della società.



Nel corso della medesima riunione, il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito al presidente e all’amministratore delegato i relativi poteri, e ha deliberato, allo stato, di non procedere alla cooptazione di un nuovo consigliere in sostituzione di Andrea Raschi.

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