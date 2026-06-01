easyJet: "Nessuna discussione o contatto con Castlelake su possibile offerta"

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di easyJet prende atto di quanto annunciato da Castlelake il 29 maggio scorso, quando la società di investimento aveva reso noto che sta valutando una possibile acquisizione della compagnia aerea britannica.



Il board di easyJet - si legge in una nota - "non ha avuto alcuna discussione con Castlelake, né ha ricevuto alcuna proposta o contatto da parte sua" e si dice "fermamente convinto del proprio dovere di massimizzare il valore per gli azionisti", assicurando che "prenderà in considerazione qualsiasi proposta, qualora ne venisse presentata una".



"In ogni valutazione, il consiglio di amministrazione terrà in particolare conto della valutazione stessa e della sua realizzabilità", spiega lo statement, ricordando che, nella fase attuale, "il prezzo delle azioni di easyJet è temporaneamente depresso a causa dell'attuale situazione in Medio Oriente e del suo impatto sulla fiducia dei clienti e sui prezzi del carburante per aerei".



Il consiglio di amministrazione "prende atto delle considerevoli sfide normative, finanziarie e di altra natura legate a una potenziale acquisizione di easyJet" e ricorda che la compagnia di trova "in una posizione di forza, supportata da un rating investment grade e una posizione di cassa netta positiva, unitamente a un elevato livello di soddisfazione dei clienti e a un forte coinvolgimento dei dipendenti".



Il consiglio di amministrazione "rimane estremamente fiducioso nella strategia di easyJet e nella sua capacità di generare valore interessante a lungo termine per gli azionisti. La società continua a concentrarsi sul raggiungimento del suo obiettivo a medio termine di conseguire un utile ante imposte superiore a 1 miliardo di sterline".

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