Banca Popolare dell’Alto Adige, ok di Banca d’Italia all’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Banca Popolare dell’Alto Adige ha fatto sapere che Banca d’Italia, in data 19 giugno 2026, ha autorizzato la riduzione di fondi propri per il riacquisto di azioni proprie, per un importo massimo di 5,25 milioni di euro, finalizzata a sostenere la liquidità delle azioni BPAA tramite un intermediario indipendente.



L'autorizzazione fa seguito a quanto previsto dalla Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione e all’approvazione dell'Assemblea dei soci della Banca in data 16 aprile 2026 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione.

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