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MPS avvia valutazioni su operazioni Banco BPM e Intesa con advisor UBS e BofA

Banche, Finanza
MPS avvia valutazioni su operazioni Banco BPM e Intesa con advisor UBS e BofA
(Teleborsa) - L'odierno CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena, in una seduta già calendarizzata, ha preso atto della comunicazione ricevuta da Banco BPM nella giornata di ieri e della comunicazione diffusa da Intesa Sanpaolo nella giornata di oggi.

MPS procederà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, alla valutazione della proposta, non sollecitata, di potenziale operazione di aggregazione tra la banca e Banco BPM e dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria promossa da Intesa Sanpaolo, non concordata. BMPS è assistita dagli advisor finanziari UBS e BofA e da BonelliErede e White & Case in qualità di advisor legali.

La banca "conferma che tutte le attività di integrazione con Mediobanca procedono in linea con quanto annunciato", si legge inoltre nella stessa nota.
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