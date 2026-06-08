MPS avvia valutazioni su operazioni Banco BPM e Intesa con advisor UBS e BofA

(Teleborsa) - L'odierno CdA di Banca Monte dei Paschi di Siena , in una seduta già calendarizzata, ha preso atto della comunicazione ricevuta da Banco BPM nella giornata di ieri e della comunicazione diffusa da Intesa Sanpaolo nella giornata di oggi.



MPS procederà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, alla valutazione della proposta, non sollecitata, di potenziale operazione di aggregazione tra la banca e Banco BPM e dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) volontaria promossa da Intesa Sanpaolo, non concordata. BMPS è assistita dagli advisor finanziari UBS e BofA e da BonelliErede e White & Case in qualità di advisor legali.



La banca "conferma che tutte le attività di integrazione con Mediobanca procedono in linea con quanto annunciato", si legge inoltre nella stessa nota.

Condividi

```