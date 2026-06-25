Milano 10:38
51.810 +0,33%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:38
10.485 +0,22%
Francoforte 10:38
24.886 +0,59%

Borsa: Londra, apertura -0,33%

In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,33% a quota 10.426,87 dopo l'apertura.
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