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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,09%
Ibex 35 chiude a 19.404,1 Euro
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18 giugno 2026 - 17.53
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