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Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,09%

Ibex 35 chiude a 19.404,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto -0,09%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto -0,09%, terminando le negoziazioni a 19.404,1 Euro.
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