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Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dell'1,43%
Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.032 Euro
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Finanza
15 giugno 2026 - 17.53
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Madrid conclude in progresso dell'1,43%, archiviando la sessione a 19.032 Euro.
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