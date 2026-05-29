Milano 17:35
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Nasdaq 19:15
30.332 +0,36%
Dow Jones 19:15
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Londra 17:45
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Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,42%

Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 50.036,75 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,42%
Milano conclude in progresso dello 0,42%, archiviando la sessione a 50.036,75 punti.
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