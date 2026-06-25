H.B. Fuller acquisirà Advanced Medical Solutions per 715 milioni di sterline

(Teleborsa) - H.B. Fuller, colosso statunitense della chimica, ha presentato un'offerta di acquisto in contanti per acquisire la britannica Advanced Medical Solutions Group . Ogni azionista AMS avente diritto riceverà 2,85 sterline per azione posseduta in contanti, il che implica un valore aziendale totale di 715 milioni di sterline. L'acquisizione sarà completata a un multiplo EBITDA pre-sinergie di 12,9x o a un multiplo EBITDA inferiore a 8x includendo il raggiungimento delle sinergie a regime.



La transazione sarà interamente finanziata tramite un finanziamento garantito al 100%. H.B. Fuller prevede di ridurre rapidamente il proprio indebitamento fino a raggiungere un rapporto obiettivo compreso tra 2,5 e 3 volte entro due anni dal completamento dell'operazione.



"Questa transazione rappresenta una rara opportunità per accelerare l'evoluzione del nostro portafoglio - ha dichiarato Celeste Mastin, CEO di H.B. Fuller - Da tempo sosteniamo che il settore medicale rappresenti un mercato strategico fondamentale per la crescita di H.B. Fuller, dati i trend di domanda stabili, le elevate barriere all'ingresso imposte dalla normativa e il profilo di margine. Di conseguenza, abbiamo analizzato a fondo questo mercato strutturalmente scarso per identificare gli asset più interessanti e le opportunità di crescita".



H.B. Fuller si è posta l'obiettivo a lungo termine di raggiungere una crescita annua del fatturato a valuta costante del 5% e margini EBITDA superiori al 20%. Si prevede che AMS aumenterà il fatturato annuo di H.B. Fuller di circa 300 milioni di dollari, favorendo al contempo un cambiamento positivo del mix di prodotti e creando significative opportunità di crescita del fatturato e di incremento dell'EBITDA.



H.B. Fuller vanta una solida esperienza nella creazione di valore per gli azionisti attraverso M&A. Dal 2023, la società ha integrato 11 aziende. Entro la fine del 2025, H.B. Fuller ha incrementato l'EBITDA del 55% e i margini EBITDA di oltre 1.000 punti base in questo portafoglio di aziende acquisite.

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