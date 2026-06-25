H.B. Fuller acquisirà Advanced Medical Solutions per 715 milioni di sterline
(Teleborsa) - H.B. Fuller, colosso statunitense della chimica, ha presentato un'offerta di acquisto in contanti per acquisire la britannica Advanced Medical Solutions Group. Ogni azionista AMS avente diritto riceverà 2,85 sterline per azione posseduta in contanti, il che implica un valore aziendale totale di 715 milioni di sterline. L'acquisizione sarà completata a un multiplo EBITDA pre-sinergie di 12,9x o a un multiplo EBITDA inferiore a 8x includendo il raggiungimento delle sinergie a regime.
La transazione sarà interamente finanziata tramite un finanziamento garantito al 100%. H.B. Fuller prevede di ridurre rapidamente il proprio indebitamento fino a raggiungere un rapporto obiettivo compreso tra 2,5 e 3 volte entro due anni dal completamento dell'operazione.
"Questa transazione rappresenta una rara opportunità per accelerare l'evoluzione del nostro portafoglio - ha dichiarato Celeste Mastin, CEO di H.B. Fuller - Da tempo sosteniamo che il settore medicale rappresenti un mercato strategico fondamentale per la crescita di H.B. Fuller, dati i trend di domanda stabili, le elevate barriere all'ingresso imposte dalla normativa e il profilo di margine. Di conseguenza, abbiamo analizzato a fondo questo mercato strutturalmente scarso per identificare gli asset più interessanti e le opportunità di crescita".
H.B. Fuller si è posta l'obiettivo a lungo termine di raggiungere una crescita annua del fatturato a valuta costante del 5% e margini EBITDA superiori al 20%. Si prevede che AMS aumenterà il fatturato annuo di H.B. Fuller di circa 300 milioni di dollari, favorendo al contempo un cambiamento positivo del mix di prodotti e creando significative opportunità di crescita del fatturato e di incremento dell'EBITDA.
H.B. Fuller vanta una solida esperienza nella creazione di valore per gli azionisti attraverso M&A. Dal 2023, la società ha integrato 11 aziende. Entro la fine del 2025, H.B. Fuller ha incrementato l'EBITDA del 55% e i margini EBITDA di oltre 1.000 punti base in questo portafoglio di aziende acquisite.
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