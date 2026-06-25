Italo porta i Minions a bordo: un treno speciale celebra il nuovo film Illumination

(Teleborsa) - Italo torna protagonista del grande cinema e accompagna il lancio di "Minions & Monsters", il nuovo film firmato Illumination, in uscita nelle sale italiane dal primo luglio e distribuito da Universal Pictures International Italy in collaborazione con QMI.



Per celebrare l'arrivo del film, un treno Italo si trasforma in un'esperienza immersiva dedicata all'universo dei celebri personaggi: la livrea esterna è stata completamente personalizzata, mentre gli interni ospitano grafiche tematiche e vetrofanie che accompagneranno i viaggiatori durante il percorso.



La partnership sarà arricchita da una speciale promozione, attiva dal 26 al 29 giugno, pensata per coinvolgere i passeggeri in occasione del lancio cinematografico. Inoltre, sulla piattaforma Italo Red Carpet, gli utenti potranno partecipare a un memory game dedicato ai protagonisti di "Minions & Monsters".



"Italo è da sempre accanto al grande cinema, supportando le grandi produzioni italiane ed internazionali. Questa nuova partnership con Universal Pictures International Italy lo testimonia, porteremo in tutta Italia un treno con livrea speciale per celebrare il lancio del nuovo film. Un momento speciale per chi viaggia e per tutti coloro che vedranno il treno attraversare le stazioni italiane, per la gioia dei più piccoli e delle famiglie", commenta Dora Bonadies, Responsabile Network & Market Development di Italo.



La campagna dedicata a "Minions & Monsters", ideata e realizzata da QMI con Universal Pictures International Italy e Italo, è pronta a conquistare tutti i passeggeri. "Da sempre in QMI ci impegniamo a creare campagne di entertaining marketing capaci di coinvolgere le persone in modo originale. In questo caso, abbiamo voluto creare un’attivazione che fosse coerente con lo spirito dei Minions. Utilizzare un media fuori dagli schemi come il treno ci ha permesso di uscire dai formati tradizionali, costruire un’esperienza davvero immersiva in grado di sorprendere i passeggeri. Trasformare il tempo del viaggio in un momento di intrattenimento ci è sembrato il modo perfetto per accompagnare l’arrivo del film durante il periodo estivo", afferma Giovanni Cova, Presidente QMI.



























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