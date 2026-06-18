Stati Generali Trasporti, Isi: “RFI al lavoro su infrastrutture, 1300 cantieri operativi”





(Teleborsa) - “Stiamo lavorando molto, come sapete abbiamotutti i giorni grazie ai finanziamenti del PNRR. Stiamo realizzando quella che è l'infrastruttura del futuro, quindi più affidabile, più radicata, più interconnessa”. Così l'amministratore delegato di, a margine degli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati a Roma dapresso l’Auditorium della Tecnica.“Lavoriamo su quelli che sono sostanzialmente i corridoi europei: l'asse orizzontale, quindii collegamenti con i porti (uno su tutti Milano Genova con il Terzo valico) e poi finalmente il sud Italia con l'asse importantissimo”. Dal 1.º luglio inoltre sarà operativo il collegamento diretto“molto importante perché il primo in assoluto”. Per non dimenticare poi la Sicilia, che “fa sempre parte di questi investimenti, dove abbiamo tutti i cantieri operativo per il collegamento”.Sui guasti che ci sono stati ieri sulla tratta Alta Velocità Milano-Bologna, l’AD di Rfi ha spiegato che sono riusciti “in due ore ad alimentare i servizi a bordo treno. Abbiamo avuto un guasto significativo e c’è un’inchiesta in corso per capire la dinamica del guasto. Chiaramente è un evento particolarmente complesso dal punto di vista dell’intervento, i tecnici hanno lavorato fino alle 4 di questa notte per ripristinare l’Alta Velocità. Questo dimostra he in qualche modo siamo riusciti a dare una risposta ai viaggiatori a bordo treno che che evidentemente hanno subito una grande disagio”.