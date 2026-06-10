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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics
Rialzo marcato per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.
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