Londra: balza in avanti Anglo American

(Teleborsa) - Balza in avanti la società mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Anglo American evidenzia un declino dei corsi verso area 36,04 sterline con prima area di resistenza vista a 37,24. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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