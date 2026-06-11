Londra: balza in avanti Anglo American

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria , che avanza bene dell'1,91%.



La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Anglo American mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,38 sterline con area di resistenza individuata a quota 38,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 36,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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