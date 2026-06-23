Crolla a Londra Anglo American

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società mineraria , che soffre con un calo del 4,35%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,08 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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