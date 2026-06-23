Crolla a Londra Anglo American
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società mineraria, che soffre con un calo del 4,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Anglo American, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Anglo American suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,08 sterline con tetto rappresentato dall'area 37,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,82.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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