Milano 13:07
51.439 +1,85%
Nasdaq 11-giu
29.446 0,00%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 13:07
10.414 +1,07%
Francoforte 13:07
24.589 +1,57%

Londra: in acquisto Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in acquisto Anglo American
Effervescente la società mineraria, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,86%.
Condividi
```