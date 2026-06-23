Milano 17:35
52.024 -1,46%
Nasdaq 18:53
29.535 -2,67%
Dow Jones 18:53
51.842 +0,25%
Londra 17:35
10.429 -0,09%
Francoforte 17:35
24.894 -0,98%

Londra: peggiora Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Anglo American
Ribasso scomposto per la società mineraria, che esibisce una perdita secca del 5,35% sui valori precedenti.
Condividi
```