Londra: risultato positivo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un rialzo dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che JD Sports Fashion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -0,07% del principale indice della Borsa di Londra).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di JD Sports Fashion. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8727 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 0,8475. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8333.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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