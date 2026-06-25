Londra: risultato positivo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , con un rialzo dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che JD Sports Fashion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a -0,07% del principale indice della Borsa di Londra ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di JD Sports Fashion . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,8727 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 0,8475. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,8333.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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