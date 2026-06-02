Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Bene il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , con un rialzo del 2,72%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che JD Sports Fashion mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,03%, rispetto a -0,79% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,8738 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,8422. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,8224 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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