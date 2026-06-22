Londra: movimento negativo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Retrocede il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, con un ribasso dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di JD Sports Fashion, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di JD Sports Fashion. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, JD Sports Fashion evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,8476 sterline. Primo supporto a 0,8327. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,8276.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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