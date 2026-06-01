Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, JD Sports Fashion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8729 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8467. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8991.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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