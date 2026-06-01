Londra: andamento sostenuto per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in guadagno del 2,40% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di JD Sports Fashion più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, JD Sports Fashion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8729 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8467. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8991.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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