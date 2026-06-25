Microsoft, nuovo aumento dei prezzi della Xbox dal 1° agosto

(Teleborsa) - Microsoft
ha annunciato che a partire dal 1° agosto
il prezzo delle Xbox
aumenterà di 100 dollari per i modelli da 512 gigabyte e di 150 dollari per le versioni da 1 terabyte, puntando inoltre a interrompere la produzione di quella a 2 terabyte.
"Speravamo che un ulteriore aumento dei prezzi non fosse necessario
e negli ultimi mesi abbiamo lavorato con i fornitori per trovare delle soluzioni", ha scritto l'azienda sul suo blog. "Purtroppo, i prezzi della memoria e dello storage per console sono aumentati di oltre 2,5 volte
e prevediamo un ulteriore raddoppio
entro l'autunno del 2027
".
Si tratta del terzo aumento dei prezzi della console dell'azienda di Redmond in 13 mesi a causa della carenza di componenti che ha fatto lievitare universalmente il costo dell'elettronica di consumo.
Un contesto nel quale Apple
, sempre oggi, ha deciso di alzare i prezzi di tutti i Mac, iPad, dispositivi per la casa e Vision Pro
e senza ritoccare quelli di iPhone, Apple Watch o AirPods, lasciando però intendere che in futuro potrebbero esserci ulteriori adeguamenti.(Foto: Alphaton CC BY 3.0)