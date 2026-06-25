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Microsoft, nuovo aumento dei prezzi della Xbox dal 1° agosto

Finanza, Scienza e tecnologia
Microsoft, nuovo aumento dei prezzi della Xbox dal 1° agosto
(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato che a partire dal 1° agosto il prezzo delle Xbox aumenterà di 100 dollari per i modelli da 512 gigabyte e di 150 dollari per le versioni da 1 terabyte, puntando inoltre a interrompere la produzione di quella a 2 terabyte.

"Speravamo che un ulteriore aumento dei prezzi non fosse necessario e negli ultimi mesi abbiamo lavorato con i fornitori per trovare delle soluzioni", ha scritto l'azienda sul suo blog. "Purtroppo, i prezzi della memoria e dello storage per console sono aumentati di oltre 2,5 volte e prevediamo un ulteriore raddoppio entro l'autunno del 2027".

Si tratta del terzo aumento dei prezzi della console dell'azienda di Redmond in 13 mesi a causa della carenza di componenti che ha fatto lievitare universalmente il costo dell'elettronica di consumo.

Un contesto nel quale Apple, sempre oggi, ha deciso di alzare i prezzi di tutti i Mac, iPad, dispositivi per la casa e Vision Pro e senza ritoccare quelli di iPhone, Apple Watch o AirPods, lasciando però intendere che in futuro potrebbero esserci ulteriori adeguamenti.



(Foto: Alphaton CC BY 3.0)
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