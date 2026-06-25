New York: scambi in positivo per Honeywell International
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature industriali, con una variazione percentuale del 3,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Honeywell International più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Honeywell International è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 236,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 230. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 243,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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