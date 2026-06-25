New York: scambi negativi per Procter & Gamble
(Teleborsa) - Retrocede il colosso dei beni di largo consumo, con un ribasso del 2,44%.
Lo scenario su base settimanale di Procter & Gamble rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo della big di Cincinnati sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 151 USD. Possibile una discesa fino al bottom 147. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 155.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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