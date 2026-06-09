New York: scambi al rialzo per Procter & Gamble

(Teleborsa) - Avanza il colosso dei beni di largo consumo , che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Procter & Gamble mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,77%, rispetto a -0,72% dell' indice americano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della big di Cincinnati rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 150,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 145,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 155,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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