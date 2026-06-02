New York: amplia l'ascesa Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Effervescente la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che scambia con una performance decisamente positiva del 24,55%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Hewlett Packard Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +55,77%, rispetto a +1,64% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di Hewlett Packard Enterprise mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 62,56 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 56,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 68,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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