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New York: Teradyne, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Teradyne, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,55%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 439,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 426,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 452,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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