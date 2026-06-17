New York: Teradyne, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,55%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teradyne rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 439,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 426,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 452,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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