Teradyne in discesa a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati , che tratta in perdita del 9,58% sui valori precedenti.



L'andamento di Teradyne nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Teradyne è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 384,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 359. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 410,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```