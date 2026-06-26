New York: seduta molto difficile per Teradyne
(Teleborsa) - Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in perdita del 7,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Teradyne evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Teradyne rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Teradyne sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 455,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 422,3. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 488,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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