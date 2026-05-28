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Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
Punta con decisione al rialzo la performance del principale complesso cantieristico al mondo, con una variazione percentuale del 3,29%.
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