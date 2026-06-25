Qnity Electronics, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Effervescente Qnity Electronics, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,02%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qnity Electronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Qnity Electronics rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 172,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 161,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 155,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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