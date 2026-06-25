Qualcomm stima fatturato da IoT per oltre 14 miliardi di dollari e dei data center superiore a 15 miliardi entro il 2029

(Teleborsa) - Qualcomm ha illustrato, in occasione dell'Investor Day 2026, la sua strategia globale di diversificazione e sui data center.



"Stiamo definendo il prossimo capitolo di Qualcomm, accelerando la nostra strategia di diversificazione edge, introducendo una roadmap completa per i data center AI di nuova generazione e trasformandoci in un'azienda di piattaforme", ha dichiarato Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm Incorporated. "La nostra presenza lungo l'intero continuum del computing e le nostre impareggiabili capacità tecnologiche, nel calcolo a basso consumo, nell'intelligenza artificiale e nella connettività, ci pongono in una posizione di forza per cogliere queste opportunità."



La società prevede, al 2029, ricavi non derivanti da telefoni cellulari per 40 miliardi di dollari; ricavi del settore automobilistico per 10 miliardi; ricavi derivanti dall'IoT per oltre 14 miliardi; ricavi dei data center per oltre 15 miliardi.



Diversi grandi mercati - si legge in una nota - stanno raggiungendo un punto di svolta, poiché nei prossimi 3-5 anni la potenza di calcolo dell'IA si distribuirà sempre più tra dispositivi, edge computing e cloud, includendo dispositivi edge predisposti per agenti, infrastrutture di data center, settore automobilistico, sistemi industriali, reti e robotica. Insieme, questi settori rappresentano un mercato potenziale complessivo di circa 1.700 miliardi di dollari entro il 2030.



Guardando oltre il 2029, Qualcomm prevede una crescita strutturale continua nei settori dei data center, della robotica, dei sistemi ADAS e della guida autonoma, dell'IA industriale, dell'IA personale e del 6G, con l'IA agentica che dovrebbe guidare un nuovo ciclo di aggiornamento per i dispositivi intelligenti connessi. Questa prossima fase si basa su una diversificazione accelerata e su una comprovata leva operativa, finanziando al contempo nuove opportunità di crescita.





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