Analog Devices in discesa a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società attiva nella produzione di semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,71%.



La tendenza ad una settimana di Analog Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 401,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 382,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 375,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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