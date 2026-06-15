New York: seduta euforica per Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Effervescente la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Advanced Micro Devices più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Advanced Micro Devices sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 561,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 533,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 589,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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