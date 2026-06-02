Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,33% sul Dow Jones , troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l' S&P-500 , che rimane a 7.591 punti.



Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,07%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (-0,17%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,98%), utilities (+0,79%) e materiali (+0,51%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni (-2,22%), sanitario (-1,61%) e beni di consumo secondari (-1,43%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Cisco Systems (+3,40%), Caterpillar (+3,28%), Goldman Sachs (+1,80%) e Nvidia (+1,54%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salesforce , che prosegue le contrattazioni a -4,43%.



Sotto pressione Microsoft , che accusa un calo del 3,35%.



Scivola Amazon , con un netto svantaggio del 2,49%.



In rosso Nike , che evidenzia un deciso ribasso del 2,37%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Marvell Technology (+25,04%), Broadcom (+5,11%), Microchip Technology (+4,46%) e Analog Devices (+3,53%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Intuit , che continua la seduta con -8,14%.



Sessione nera per Atlassian , che lascia sul tappeto una perdita del 7,49%.



In perdita Zscaler , che scende del 6,86%.



Pesante MicroStrategy Incorporated , che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Mercoledì 03/06/2026

14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 109K unità)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51 punti)

15:45 USA: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)

16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,6 punti)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. 1,5%).

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