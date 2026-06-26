Wall Street sulla parità, settori difensivi compensano calo del tech

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l' S&P-500 , che continua la giornata a 7.363 punti.



In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,62%); guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,36%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+2,40%), beni di consumo secondari (+1,73%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,98%). Nel listino, i settori beni industriali (-1,19%) e informatica (-1,02%) sono tra i più venduti.



Wall Street ha ridotto le perdite iniziali grazie alla rotazione verso settori difensivi come sanità e beni di consumo, che hanno compensato il calo dei tecnologici dopo l'indiscrezione sul possibile rinvio dell'IPO di OpenAI al 2027. A sostenere il mercato anche dati positivi sulla fiducia dei consumatori.



Permangono tensioni geopolitiche dopo la notizia di un nuovo attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, che alimenta dubbi sulla tenuta dell'accordo USA-Iran.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, IBM (+4,72%), Salesforce (+4,43%), Microsoft (+4,27%) e Johnson & Johnson (+3,52%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar , che prosegue le contrattazioni a -4,31%.



Sotto pressione Cisco Systems , che accusa un calo del 3,18%.



Scivola Goldman Sachs , con un netto svantaggio del 3,08%.



In rosso Honeywell International , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+7,12%), Workday (+6,77%), Axon Enterprise (+6,74%) e Netflix (+5,90%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Western Digital , che prosegue le contrattazioni a -10,41%.



Crolla Seagate Technology , con una flessione del 7,89%.



Vendite a piene mani su Monolithic Power Systems , che soffre un decremento del 7,70%.



Pessima performance per Analog Devices , che registra un ribasso del 7,64%.

Condividi

```