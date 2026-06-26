Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 18:45
29.317 -0,42%
Dow Jones 18:45
51.934 +0,03%
Londra 17:35
10.508 -0,21%
Francoforte 17:35
24.671 -1,29%

Wall Street sulla parità, settori difensivi compensano calo del tech

Commento, Finanza
Wall Street sulla parità, settori difensivi compensano calo del tech
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 7.363 punti.

In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,62%); guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,36%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+2,40%), beni di consumo secondari (+1,73%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,98%). Nel listino, i settori beni industriali (-1,19%) e informatica (-1,02%) sono tra i più venduti.

Wall Street ha ridotto le perdite iniziali grazie alla rotazione verso settori difensivi come sanità e beni di consumo, che hanno compensato il calo dei tecnologici dopo l'indiscrezione sul possibile rinvio dell'IPO di OpenAI al 2027. A sostenere il mercato anche dati positivi sulla fiducia dei consumatori.

Permangono tensioni geopolitiche dopo la notizia di un nuovo attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz, che alimenta dubbi sulla tenuta dell'accordo USA-Iran.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, IBM (+4,72%), Salesforce (+4,43%), Microsoft (+4,27%) e Johnson & Johnson (+3,52%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar, che prosegue le contrattazioni a -4,31%.

Sotto pressione Cisco Systems, che accusa un calo del 3,18%.

Scivola Goldman Sachs, con un netto svantaggio del 3,08%.

In rosso Honeywell International, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,52%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+7,12%), Workday (+6,77%), Axon Enterprise (+6,74%) e Netflix (+5,90%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Western Digital, che prosegue le contrattazioni a -10,41%.

Crolla Seagate Technology, con una flessione del 7,89%.

Vendite a piene mani su Monolithic Power Systems, che soffre un decremento del 7,70%.

Pessima performance per Analog Devices, che registra un ribasso del 7,64%.
Condividi
```