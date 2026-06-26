Milano 17:35
51.265 -1,00%
Nasdaq 20:56
29.146 -1,00%
Dow Jones 20:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,32% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 29.345,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,32% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,32% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 29.345,97 punti.
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