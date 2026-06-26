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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,59%)
Il DAX passa di mano in avvio a 24.848,51 punti
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26 giugno 2026 - 09.03
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