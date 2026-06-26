Milano 10:32
51.241 -1,05%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:32
10.482 -0,46%
Francoforte 10:32
24.797 -0,79%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,59%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.848,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,59%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,59%, dopo aver iniziato a 24.848,51 punti.
Condividi
```