Consumi frenati dal incertezza ma migliora situazione economica famiglie

I viaggi restano al top dei desiderata, mentre il clima torrido innesca un aumento delle spese su infissi e isolamento termico

(Teleborsa) - Migliora la situazione economica delle famiglie italiane, ma l'incertezza che ancora caratterizza lo scenario economico e l'inflazine condizionano negativamente le intenzioni d’acquisto degli italiani nei prossimi tre mesi, che evidenziano un calo del 2,7%. E' quanto emerge dall'Osservatorio mensile Findomestic, secondo cui la quota di chi dichiara di avere problemi economici scende dal 44% al 41%.



Sale dal 58% al 61% la percentuale di italiani che riescono a risparmiare qualcosa a fine mese, ma l’inflazione resta la prima preoccupazione per sei italiani su dieci, ma tra conflitti internazionali e impatti sul potere d’acquisto della propria famiglia (circa quattro su dieci ne hanno abbastanza o molta paura) è soprattutto il clima di questo inizio d’estate a colpire gli obiettivi d’acquisto dei prossimi tre mesi.



“L’Osservatorio Findomestic di giugno - commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic – evidenzia un miglioramento delle aspettative economiche. Sono segnali positivi che indicano un clima meno appesantito rispetto ai mesi precedenti”. “Tuttavia, la ripresa della fiducia resta selettiva e prudente, più vicina a un cauto riequilibrio che a una vera e propria accelerazione dei consumi”, aggiunge Alex Papi, economista di Findomestic che spiega come “Il principale elemento di attenzione rimane il potere d’acquisto: inflazione, tensioni internazionali e incertezza spingono le famiglie a scegliere con maggiore attenzione dove indirizzare la spesa”.



Dai viaggi all'isolamento termico: dove si spende di più



Nel dettaglio dei settori monitorati dall’Osservatorio, i viaggi restano la categoria con la quota più alta di intenzionati all’acquisto nei prossimi tre mesi, pari al 57% (+0,3 punti su maggio). Seguono i piccoli elettrodomestici, al 35% (+0,5), e le attrezzature per il fai da te, al 33% (-0,1).



In progresso telefonia e attrezzature sportive, entrambe al 27% (rispettivamente +2,5 e +3), mentre i mobili si attestano al 24% (-0,2). PC e grandi elettrodomestici sono al 22% (rispettivamente +1 e -2,4), le TV al 21% (-0,6), la ristrutturazione al 17% (-0,6) e i tablet al 16% (-0,3).



Il timore di un’estate caldissima a causa di El Niño riporta l’attenzione sul cambiamento climatico e spinge molti italiani verso l'acquisto di infissi di ultima generazione: questa voce raggiunge il 15% degli intenzionati all’acquisto (+2,6 punti), il livello più elevato da quasi un anno e una spesa media prossima a 3000 euro. Il 9% degli intervistati pensa anche a soluzioni di isolamento termico (+1%) per proteggere le abitazioni dal caldo con quasi 5.500 euro di spesa media.



L’auto nuova si attesta al 14% (-1,2), mentre fotocamere e auto usate sono all’11% (rispettivamente -0,9 e -0,7). Nei comparti legati all’efficienza energetica fotovoltaico/termico sono al 9% (-0,6), mentre pompe di calore e caldaie a condensazione/biomassa si attestano all’8% (-0,1 e -1,7).



L’altra nota positiva arriva dalle attività legate alla bella stagione: bene la mobilità all’aria aperta con e-bike al 9% (+0,8), motoveicoli all’8% (+1) e monopattini elettrici o affini al 7% (+1,2) mentre le attrezzature sportive al 27% crescono di 3 punti percentuali.

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