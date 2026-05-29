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Consumi familiari Francia (MoM) in aprile

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Consumi familiari Francia (MoM) in aprile
Francia, Consumi familiari in aprile su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era -0,1%).
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