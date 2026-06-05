Giappone, spese famiglie di aprile migliorano oltre le attese a +1,6% m/m

(Teleborsa) - Nel mese di aprile i consumi familiari in Giappone sono aumentati dell'1,6% su base mensile, dopo il -1,3% di marzo, contro attese degli analisti per una crescita dello 0,8%.



Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico, secondo cui il dato tendenziale si attesta al -0,5%.



Sempre ad aprile, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie ha registrato un aumento del 3,5%, a fronte di un consensus e di un precedente dato del +3,1% (dato precedente rivisto da +2,7%).

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