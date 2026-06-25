Francia, fiducia consumatori giugno aumenta a 84 punti

(Teleborsa) - Migliora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di giugno 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 84 punti dagli 82 del mese precedente. Il dato è anche migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 83.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi migliora a -28 punti (era -29 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi sale a -16 punti da -19.



(Foto: Anthony DELANOIX su Unsplash )

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