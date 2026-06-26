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Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials in forte discesa

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Construction & Materials in forte discesa
Il Comparto costruzioni europeo crolla dell'1,59%, scendendo fino a 865,36 punti.
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