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Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo guadagna lo 0,97% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 824,08 punti.
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