Milano 15:43
50.330 +0,13%
Nasdaq 15:43
28.919 -0,57%
Dow Jones 15:43
50.640 -0,46%
Londra 15:43
10.240 +0,12%
Francoforte 15:43
24.336 -0,40%

Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 3,45% sui valori precedenti.
Condividi
```