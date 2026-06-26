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Giornata in tenuta per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,69%), acquisti a mani basse su Unidata

Finanza, Indici settoriali
Giornata in tenuta per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,69%), acquisti a mani basse su Unidata
(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che dà segnali di maggiore debolezza.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.690,6, in recupero dello 0,69% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications evidenzia un più deciso calo dello 0,77% a 410.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, controllato progresso per Telecom Italia, che chiude in salita dello 0,87%.

Tra le mid-cap italiane, modesto recupero sui valori precedenti per Rai Way, che conclude in progresso dello 0,98%.

Tra le azioni del Ftse SmallCap, punta con decisione al rialzo la performance di Unidata, con una variazione percentuale del 2,47%.

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