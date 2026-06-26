Giornata in tenuta per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,69%), acquisti a mani basse su Unidata

(Teleborsa) - Si è mosso in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni
, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio dell'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
, che dà segnali di maggiore debolezza.
Il FTSE Italia Telecommunications
ha aperto a 14.690,6, in recupero dello 0,69% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications
evidenzia un più deciso calo dello 0,77% a 410.
Tra le Blue Chip
di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, controllato progresso per Telecom Italia
, che chiude in salita dello 0,87%.
Tra le mid-cap
italiane, modesto recupero sui valori precedenti per Rai Way
, che conclude in progresso dello 0,98%.
Tra le azioni del Ftse SmallCap
, punta con decisione al rialzo la performance di Unidata
, con una variazione percentuale del 2,47%.