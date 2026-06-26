Invitalia: al via la prima edizione del Premio “Le donne di ora”

In occasione della premiazione saranno presentati i risultati del Focus sull'imprenditoria femminile, realizzato dal Centro Studi di Invitalia

(Teleborsa) - Si terrà mercoledì primo luglio, alle ore 17, presso L'Opificio di Roma, in via Luigi Pierantoni 2/A, la cerimonia di assegnazione del Premio "Le donne di ora", il nuovo riconoscimento ideato e promosso da Invitalia per valorizzare il talento femminile e il contributo delle donne allo sviluppo imprenditoriale del Paese.



L'iniziativa rappresenta una nuova tappa della rassegna "Le donne di ora", avviata da Invitalia nel marzo 2025 nell'ambito del programma Imprenditoria Femminile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le risorse del PNRR – Next Generation EU.



Nel corso dell'evento saranno presentati anche i risultati del focus "Costruttrici di impresa", realizzato dal Centro Studi di Invitalia e dedicato all'imprenditoria femminile.



Alla manifestazione interverranno, tra gli altri, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, l'assessore alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, e l'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella.



La cerimonia sarà aperta da un monologo dedicato all'empowerment femminile dell'attrice, regista e produttrice Michela Cescon.







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