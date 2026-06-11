Al via la 2° edizione del Premio Magis Bancomat dedicato alla narrativa italiana

Celebrare la letteratura italiana, promuovendo insieme dei progetti solidali. Al via la seconda edizione del, iniziativa promossa da Fondazione 153, con la partecipazione di Bancomat in qualità di main sponsor e il supporto della Fondazione Silvano Toti.Secondo, Presidente Bancomat, si tratta di un appuntamento ormai fisso con la grande narrativa italiana, “significa dare forma a valori nei quali ci riconosciamo: la letteratura come strumento di conoscenza, il sostegno alle nuove generazioni, la capacità di innovare senza perdere ciò che ci appartiene”.“Il lavoro di chi scrive e il lavoro di chi opera in campo umanitario, ce ne rendiamo conto sempre di più, appaiono diversissimi, invece hanno caratteristiche comuni. - ha sottolineato, Presidente del Comitato Direttivo - Richiedono tempo, creatività, perspicacia, molto impegno. Ogni libro, e ogni persona povera che si aiuta a diventare un essere autonomo e libero, hanno bisogno della stessa cura intelligente e affettuosa. Una maggiore giustizia è poi importante per far gustare la bellezza che c’è nelle cose. Per questo la nostra frase manifesto raccontare il mondo, renderlo un posto migliore, pur se ambiziosa, rappresenta con fedeltà lo spirito che ci guida”.Il premio si articola in due sezioni: il Premio Magis Bancomat Letteratura, per autori affermati, e il Premio Magis Bancomat Esordienti. Il premio raggiunge la quota didestinati a favore degli organismi umanitari preselezionati da Bancomat e Fondazione 153: Banco Alimentare, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda e Save The Children, a cui si aggiunge Fondazione AVSI. La somma sarà investita in progetti volti a ridurre la fame, promuovere l’istruzione e sostenere l’imprenditoria femminile.Il vincitore del Magis BANCOMAT Letteratura, infatti, oltre a ricevere un premio del valore di, dovrà scegliere come distribuire idestinati a AVSI, Busajo, Caritas, Progetto Rwanda e Save The Children. Ciascun organismo umanitario riceverà 30.000 euro, mentre quello prescelto otterrà altri 30.000 euro.Al vincitore del Magis BANCOMAT Esordienti verrà consegnato un premio del valore di. Avrà, inoltre, l’onore di assegnare la somma diai tre progetti del Banco Alimentare preselezionati. Ognuno dei progetti riceverà 30.000 euro mentre quello indicato dal vincitore otterrà altri 30.000 euro.La giuria che selezionerà le opere più meritevoli è presieduta da Marco Lodoli e composta da autorevoli scrittori, critici letterari ed esponenti del mondo culturale: Giulia Caminito, Andrea Carraro, Carlo D’Amicis, Mario Desiati, Donatella Di Cesare, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Sebastiano Nata, Valeria Parrella, Sandra Petrignani, Roberto Saviano, Gianluigi Simonetti, Antonio Spadaro, Elena Stancanelli, Emanuele Trevi e Sandro Veronesi.Concorreranno al Premio Magis BANCOMAT le opere di narrativa italiana pubblicate tra il 1° agosto 2025 e il 31 luglio 2026. I testi possono essere indicati dalle case editrici, che dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa 25 copie dell’opera, entro e non oltre il 15 luglio 2026. Ogni editore può candidare un massimo di 2 opere (una per ogni sezione del Premio). Anche i componenti della giuria potranno selezionare opere ritenute meritevoli.