Snam, il piano di azionariato diffuso supera il 60% di adesioni

(Teleborsa) - Il Piano di azionariato diffuso “NOI Snam ” supera il 60% di adesioni da parte della popolazione aziendale, che ha deciso di investire nel futuro della società, consolidando un modello di partecipazione sempre più diffuso per la creazione di valore condiviso nel lungo periodo.



Dopo la prima fase chiusa a dicembre 2025, questa seconda finestra di adesione ha registrato una crescita progressiva della partecipazione della popolazione aziendale, con oltre sei persone su dieci che hanno scelto di diventare azionisti del Gruppo, contribuendo ad ampliare ulteriormente la base dei partecipanti, insieme alle conferme da parte di chi aveva già aderito alla prima edizione.



Il successo dell’iniziativa si riflette anche nella diffusione trasversale tra generazioni, territori e categorie professionali: nelle due edizioni ha aderito oltre il 40% di operai e impiegati, con una partecipazione equilibrata tra le diverse fasce anagrafiche e con rappresentanza in tutte le regioni italiane.



Tra i fattori che hanno favorito questa crescita, anche le nuove modalità di adesione introdotte nel 2026: per la prima volta è stata prevista la possibilità di convertire il premio di risultato in azioni, opzione scelta da oltre il 70% delle persone che hanno partecipato a questa seconda edizione dell’iniziativa.



La forte adesione registrata a meno di un anno dal debutto conferma il piano di azionariato diffuso di Snam come un ulteriore strumento di partecipazione e coinvolgimento attivo, in grado di rafforzare il legame tra azienda e dipendenti. In un contesto globale ancora segnato da instabilità e volatilità, il risultato registrato evidenzia la fiducia delle persone nella solidità del Gruppo, nella sua crescita e nel rafforzamento del suo ruolo di infrastruttura strategica per il Paese.





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