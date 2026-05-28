Premio Innovazione Sociale, Fondazione CDP stanzia mezzo milione per il Terzo Settore

L’iniziativa in collaborazione con Intesa Sanpaolo è dedicata agli Enti che sviluppano soluzioni innovative per l’inclusione sociale e lavorativa delle fasce più fragili

(Teleborsa) - Prende il via la seconda edizione del "Premio Innovazione Sociale", promosso dalla Fondazione CDP in collaborazione con Intesa Sanpaolo , per rispondere alle fragilità sociali più diffuse relative ad inclusione e lavoro ed accompagnare percorsi di cambiamento concreti e misurabili.



A tale scopo, sono stati messi a disposizione 500mila euro a beneficio di Enti del Terzo Settore, cooperative e imprese sociali, che fanno uso di nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale per generare un impatto positivo e duraturo sui territori. Gli Enti interessati potranno presentare la propria candidatura sul portale di Fondazione CDP entro il 30 giugno 2026, mentre la premiazione è revista entro entro gennaio 2027.



L’iniziativa intende premiare i migliori progetti di inclusione sociale e/o lavorativa che guardano alle categorie più fragili: anziani soli, persone senza dimora, chi ha una disabilità o è affetto da problemi di dipendenza, ma anche vittime di violenza, detenuti o ex-detenuti, migranti, rifugiati politici e giovani NEET. Particolarmente apprezzate le soluzioni che introducono modelli creativi di semplificazione amministrativa e miglioramento di politiche pubbliche.



Le candidature saranno ripartite in tre differenti categorie in base allo stato di avanzamento del progetto: piccola scala o fase pilota, media scala e larga scala. Per ciascuna verranno selezionati primo e secondo classificato, per importi pari a 90mila e 45mila euro rispettivamente.



Il Premio Innovazione Sociale si avvale anche di un "Premio speciale" di 90mila euro, erogato da Fondazione CDP in collaborazione con Intesa Sanpaolo per il Sociale, struttura del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al contrasto delle disuguaglianze e delle povertà e alla promozione dell’inclusione sociale, a favore dell’iniziativa più innovativa che faccia uso di nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale per favorire l’inclusione sociale e/o lavorativa di soggetti fragili.



Nell'ambito del sostegno a queste realtà, la Direzione Impact, che opera all’interno della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo guidata da Stefano Barrese, metterà a disposizione conti correnti, finanziamenti fino a 250mila euro a condizioni dedicate, e la possibilità di usufruire della piattaforma For Funding di raccolta fondi di Intesa Sanpaolo.



"Con la seconda edizione del Premio Innovazione Sociale vogliamo rafforzare il nostro impegno nel sostenere quelle realtà che, ogni giorno, lavorano per rispondere in modo concreto alle fragilità sociali e creare opportunità dove spesso mancano", commenta Francesca Sofia, Direttore Generale di Fondazione CDP, aggiungendo "il Terzo Settore è un motore fondamentale di innovazione e coesione per il Paese, capace di sperimentare soluzioni efficaci e replicabili partendo dai bisogni reali delle persone".



Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il Sociale, ricorda che "l’innovazione sociale riconosce nella tecnologia un ruolo strategico per promuovere inclusione e contrastare le disuguaglianze. Con il Premio realizzato insieme a Fondazione CDP, vogliamo sostenere gli enti del Terzo Settore capaci di trasformare strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale in opportunità concrete, generando un impatto positivo e duraturo a beneficio delle persone e delle comunità più fragili".







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